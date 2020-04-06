Koronavirüs yaydığı iddiasıyla baz istasyonu yakanlara uyarı: Saçmalamayın, pandemiyle mücadeleye zarar veriyorsunuz

Britanya'da baz istasyonlarının yakılmasına kadar varan 5G şebekesinin koronavirüs yaydığına dair komplo teorisini bilim insanları 'tümden saçmalık' diyerek reddetti. Sağlık sisteminin pandemiyle mücadelede elindeki en önemli araç olan cep telefonu, internet teknolojisine zarar verilmemesi uyarısı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle karantinada geçirilen dönemde iletişim için en çok ihtiyaç duyulan internet şebekeleri, 5G teknolojisinin virüsün yayılmasını hızlandırdığına dair sosyal medyadaki komplo teorisi nedeniyle tehlikede.

ABD'de başlayan, Türkiye'ye de sıçrayan komplo teorisi Britanya'da baz istasyonlarının yakılmasına kadar vardı.

Britanya'nın en büyük telekom şirketi BT'nin Birmingham'daki bir baz istasyonunun ateşe verilmesinin ardından, Vodafone'un çeşitli yerlerdeki en az 4 baz istasyonunun daha yakıldığına dair haberler geldi.

Dünyanın en büyük ikinci mobil operatörü Vodafone, baz istasyonlarına saldırıları 'ulusal güvenlik meselesi' diye niteledi.

Britanya Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) İngiltere Tıp Direktörü Stephen Powis, 5G komplo teorisinin 'hiçbir bilimsel temeli bulunmayan yalan haber olduğunu' söylerken, sağlık çalışanlarının pandemiyle mücadelesini de sekteye uğratabileceği uyarısını yaptı.

Reading Üniversitesi'nin Hücresel Mikrobiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Simon Clarke, "Kovid-19'a 5G cep telefonu sinyallerinin neden olduğu fikri tümden saçmalık" açıklamasını yaparak şöyle devam etti:

"Dünya çapında sayısız doktor ve bilim insanı, hastalığa cep telefonu sinyalinden tümüyle farklı bir şeyin, virüsün neden olduğunu ilan etti."

Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'ndan Mikrobik Patogenez Bölümü Prof. Brendan Wren, "5G şebekesi ile Kovid-19 pandemisi arasında bağlantıya dair hiçbir inandırıcı kanıt bulunmamaktadır. Bu hem fiziksel hem de biyolojik açıdan imkansız" dedi.

Bristol Üniversitesi'nin Pediyatri Bölümü'nden Prof. Adam Finn, "Pandemiye enfekte olan bir insandan diğerine bulaşan virüs neden oldu. Bunun doğru olduğunu biliyoruz. Biz bir hastadan aldığımız virüsü laboratuvarda geliştiriyoruz" vurgusu yaparak ekledi:

"Cep telefonları ve internet bağlantılarının çalışmasını sağlayan elektromanyetik dalgalar ile virüsler birbirinden tümüyle farklı şeyler. Tebeşir ile peynir kadar birbirinden farklılar."

"Bu şebekelerin sağladığı internet bağlantıları, salgınla mücadelemizi koordine etmek ve virüsü yenmeye yönelik araştırmaları geliştirmek açısından elimizdeki en önemli araç. Baz istasyonlarına zarar vermek, gemi batarken, cankurtaran sandalına delik açmak gibi bir şey."

İngiltere Tıp Direktörü Stephen Powis de iddianın tamamen saçmalık olduğunu belirterek şu tepkiyi gösterdi:

"Cep telefonu şebekeleri hepimiz kesinlikle kritik önemde. Acil servislerimiz ve sağlık çalışanlarımız da bu ağları kullanıyor. Bizim acil bir sağlık krizine müdahale etmemiz gerekirken bu elzem altyapıya saldırılmasını tiksinç buluyorum."

Öncesinde hükümetin Kabine İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Gove, günlük basın toplantısında bir soru üzerine, "Bu sadece saçma değil, aynı zamanda tehlikeli de" çıkışını yapmıştı.

Komplo teorisinin iki iddiası var: İlki, 5G teknolojisinin bağışıklık sistemini bastırdığı ve bu nedenle insanları virüse karşı daha savunmasız hale getirdiği yönünde. İkincisiyse, virüsün bir şekilde 5G üzerinden yayıldığını öne sürüyor. Virüsün bu teknolojiyi kullanan Asya ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD’de hızlı yayılması da, iddiaya ‘kanıt’ olarak sunuluyor.