Polonya Başbakan Yardımcısı 'Tedbir için seçimler ertelensin' önerisi kabul edilmeyince istifa etti

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Yüksek Öğrenim ve Bilim Bakanı Jaroslaw Gowin, 10 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenmesi önerisinin kabul görmemesi üzerine hükümetteki görevlerinden istifa etti. Gowin, yerine şu anda Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Jadwiga Emilewicz'i önerdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Polonya'daki koalisyon hükümetinde istifa getirdi. Başbakan Yardımcısı ve Yüksek Öğrenim ve Bilim Bakanı Jaroslaw Gowin, ülkede 10 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin salgın dolayısıyla ertelenmesi önerisinin kabul görmemesi üzerine istifa etti.

'Mektupla oy kullanılması salgının yayılmasını engellemez'

Birleşik Sağ Koalisyon'un (Zjednoczona Prawica) iktidarda olduğu ülkede koalisyonun küçük ortağı Porozumienie (Uzlaşma) partisinin lideri olan Jaroslaw Gowin istifa kararının ardından Polonya'nın stabil bir hükümete ihtiyaç duyduğunu belirterek partisinin koalisyonun bileşeni olarak kalmaya devam edeceğini aktardı.

Koronavirüs nedeniyle seçimlerin ertelenmesini isteyen Gowin, ilk olarak anayasada değişiklik yaparak mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın görev süresinin 2022'ye kadar uzatılmasını teklif etmişti. Ancak söz konusu öneri iktidarın ana bileşeni PİS'den ve muhalefet partilerinden de destek görmedi.

Salgının etkilerinin önümüzdeki haftalarda en üst düzeye çıkması beklenen ülkede PiS hariç tüm partiler cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi çağrısında bulunurken, PiS lideri Jaroslaw Kaczynski ise partisinin kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde seçmenlerin mektupla oy kullanmaları seçeneğini değerlendirmeye aldı.

Sandığa gitmek yerine mektupla oy kullanılmasının salgının yayılmasını engellemeyeceğini, kullanılan oyların sayımı, tasnifi için yine binlerce kişinin görev yapması gerekeceğini ifade eden Jaroslaw Gowin, bu kez seçimlerin 3 ay süreyle ertelenmesini önerdi. Bu önerisi de PiS tarafından kabul görmeyen Gowin, bunun üzerine kabinedeki Başbakan Yardımcılığı ve Yüksek Öğrenim, Bilim Bakanı görevlerinden istifa etti. Gowin, Porozumienie partisi olarak koalisyonda kalmaya devam edeceklerini belirtirken yerine ise halen Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Jadwiga Emilewicz'i önerdi.