Danimarka: Karantina başladı, suç azaldı

Salgın nedeniyle pek çok ülkede karantina ilan edilmesinin bir olumlu etkisi de Danimarka’da gözlemlendi. Ülke genelinde suç oranlarında kayda değer bir azalma yaşandı.

Danimarka polisinin basın sözcülüğü Sputnik’e yaptıkları açıklamada, “ Sokaklarda ve dükkânlarda hırsızlık kesildi . Özel konutlarda yaşanan soygun vakalarında da benzer şekilde bir azalma yaşanıyor çünkü insanlar artık daha fazla evlerinde kalıyorlar” dedi.

Şiddet içeren tehlikeli suçlarda da azalma olduğunu belirten polis, “İnsanlar daha az birlikteyken ve gece hayatı da askıya alınmışken bu doğal bir sonuç” ifadelerini kullandı.

Polis, trafiğe çıkan araç sayısında da ciddi bir azalma olduğu için eskisinden daha az kaza yaşandığını vurguladı.

Danimarka’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 187 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 647 kişide virüs tespit edildi.

Mart ayının başında Danirmarka hükümeti tüm okulların, üniversitelerin ve halka açık yerlerin kapatılması kararını almıştı. 10 veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış, halka çok gerekli olmadıkça evde kalması için çağrı yapılmıştı.