İspanya’da 19 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

İspanya Sağlık Bakanlığı Önleme ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi yetkilisi Maria Jose Sierra, ülke genelinde 19 bin 400 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştığını, bunun salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısının yüzde 14’ünden fazlası olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Sierra, “Şu anda 19 bin 400 sağlık çalışanından haberdarız, özerk topluluklardan hem bu kişilerin durumları, hem de iyileşenlerin sayısı hakkında bilgi toplamaya devam ediyoruz. Şu anda elimizde olan bilgilere göre yaklaşık yüzde 20’lik bir kısım taburcu edildi, yaklaşık yüzde 10’luk bir kısım hastaneye yatırıldı, sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı ise evde tedavi oluyor” ifadelerini kullandı.

El Pais gazetesinin aktardığı bilgilere göre şu ana kadar 11 doktor, 1 hemşire ve 1 temizlik görevlisi olmak üzere 13 sağlık personeli hayatını kaybetti.

Salgının başından bugüne kadar İspanya'da 135 binin üzerinde Kovid-19 vakası tespit edildi, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 40 bin kişi ise iyileşti. İspanya’da hem yeni vaka, hem de ölü sayısı birkaç gündür düşüş eğiliminde.