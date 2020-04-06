İngiltere'de koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 373'e çıktı

İngiliz makamları, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniye 5 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği bilirildi.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Kurumu, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Kurumdan yapılan açıklamada, 5 Nisan tarihinde 208 bin 837 kişiye Kovid-19 testi yapıldğı kaydedildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 51 bin 608'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 5 bin 373 hastanın da hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Kovid-19 testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün hastaneye kaldırılmıştı. Bugün ise Johnson'ın yoğun bakıma alındığı bildirilmişti.