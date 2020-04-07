Slovakya'da araştırmacı gazeteci ile nişanlısının cinayetinde kiralık katile 23 yıl hapis

Slovakya'nın siyasi manzarasını değiştiren araştırmacı gazeteci ile nişanlısının öldürülmesiyle ilgili davalardan birinde kiralık katile 23 yıl hapis cezası verildi, cinayeti azmettirmekle suçlanan işadamının davası gelecek ay başlayacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovakya'da protesto dalgasına neden olan ve Başbakan Rober Fico'yu istifaya götüren araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ile nişanlısı Martina Kusnirova cinayetleriyle ilgili eski bir asker 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Bratislava'nın kuzeyindeki Pezinok kentindeki bir mahkeme, para karşılığı her ikisi de 27 yaşında olan gazeteci ile nişanlısını ve ayrıca bundan bağımsız olarak 2016 yılında bir işadamını öldürmekten 37 yaşındaki Miroslav Marcek'i suçlu buldu.

Ex-soldier jailed for the double murder of journalist Ján Kuciak and fiancée https://t.co/BascUdvuFg — The Guardian (@guardian) April 6, 2020

​Araştırmacı gazeteci Jan Kuciak, yolsuzluk soruşturmalarını ve organize suç dünyası ile resmi yetkililer arasındaki ilişkileri araştırmasıyla tanınıyordu.

Kuciak'ı daha önce tehdit ettiği bilinen işadamı Marian Kocner ise gazeteciyi öldürmesi için Marcek'i kiralık katil olarak tutma suçlamasından ayrı bir davada yargılanacak.

Pezinok'daki mahkemenin başyargıcı Ruzena Szabova, bunun 'soğukkanlılıkla işlenmiş hain' bir cinayet olduğunu dile getirerek "Kurbanların kendilerini savunma fırsatı bile yoktu" dedi.

Başyargıç Szabova, eski asker Marcek'in 'suçunu itiraf etmesi ve yetkililerle işbirliği yapmasını hafifletici gerekçe' saydıklarını belirtti.

Marcek, kararı temyiz için en üst mahkemeye başvurma hakkına sahip.

Aktuality.sk. haber sitesi için yolsuzluk soruşturmalarını ve organize suç dünyası ile resmi yetkililer arasındaki ilişkileri araştıran gazeteci Kuciak, öldürüldüğü sırada İtalyan mafya grupları ile Slovak siyasi sistemi arasındaki bağlantılar üzerinde çalışıyordu.

İşadamı Marian Kocner, çifte cinayeti organize etmek ve kiralık katil tutmakla suçlanıyor. Üç zanlı daha cinayete yardımla itham ediliyor.

'Cinayet soruşturmasını engelleme suçlamasından 13 yargıca gözaltı'

Geçen ay Slovak polisi, cinayet soruşturmasını engelleme suçlamasından 13'ü yargıç olmak üzere soruşturma kapsamında 18 zanlıyı gözaltına aldığını duyurmuştu.

Gazeteci Kuciak'ın haber yaptığı ve tehdidine uğradığı işadamı Kocner, ruhsatsız silah taşıdığını kabul etse de cinayetle ilişiği olduğunu reddediyor.

Kocner'in davası gelecek ay görülmeye başlanacak.

İktidar değişti

Gazeteci ile nişanlısının vahşi şekilde öldürülmesi, Slovakya'nın siyasi coğrafyasını değiştirdi.

Çifte cinayetin tetiklediği protestolar bir ay sonra kıdemli Başbakan Fico'yu istifaya götürürken, ilkin sivil toplum aktivisti Zuzana Caputova devlet başkanı seçildi, ardından Fico’nun iktidardaki Smer partisi, hukuk devleti vurgusuyla kampanya yürüten dört partiye karşı genel seçimleri kaybetti.