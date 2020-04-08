Çernobil nükleer santrali dışlama bölgesindeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, kurtarma ekiplerinin Çernobil nükleer santralinin dışlama bölgesinde yaklaşık 11 hektarlık bir alandaki yangını söndürmeye devam ettiklerini ve arka plan radyasyonun normal seviyede olduğunu açıkladı.

Cumartesi günü, Vladimirovka Kotovskogo köyü yakınlarında dışlama ve zorunlu yeniden yerleşim bölgesinde 20 hektarlık bir alanda orman yangını çıktı.

Pazar günü, Ukrayna Devlet Acil Servisi, Ragovka köyü yakınlarında yaklaşık 5 hektarlık bir alanda başka bir yangının başladığını duyurdu. Ukrayna güvenlik güçleri, Kotovskiy orman bölgesinde çıkan yangınla ilişkisi olduğundan şüphelenilen bir kişinin kimliğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 120 kişiden oluşan kurtarma ekiplerinin yanı sıra 29 araç ve Mi-8 helikopterlerinin katıldığı belirtildi.

Yangın söndürme hava araçlarının 175 ton su bıraktığı vurgulanan açıklamada helikopterlerin keşif çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Kiev ve çevresinde radyasyon arka planının normal sınırlar içinde olduğu ve doğal arka plan değerlerini aşmadığı ifade edildi.

Çernobil nükleer santralindeki felaket, 26 Nisan 1986'da santralin dördüncü güç ünitesinin nükleer reaktörünün patlaması sonucu meydana geldi.

Radyasyon kirliliği, Belarus'ta yaklaşık 46.5 bin kilometrekare (toplam alanın yüzde 23'ü), Ukrayna'da 12 bölgede 50 bin kilometrekarelik alana yayıldı. Ayrıca, yaklaşık 60 bin kilometre karelik bir alana ve 2.6 milyonluk bir nüfusa sahip 19 Rus bölgesi de radyoaktif kirlenmeden etkilendi.