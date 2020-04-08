Fransa'ya ait uçak gemisi, koronavirüs görülmesi üzerine erken dönüş yapıyor

Fransa’ya ait nükleer kapasiteli Charles de Gaulle uçak gemisi, mürettebatta koronavirüs semptomları tespit edilmesi üzerine Ortadoğu’daki misyonunu yarıda keserek ülkeye erken dönüş yapıyor.

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Charles de Gaulle’de bulunan 40 kişinin koronavirüs semptomları gösterdiği, bu nedenle tedbir amaçlı olarak geminin ülkeye dönmesine karar verildiği duyuruldu. Geminin birkaç gün içinde, ülkenin güneyindeki Toulon’a demirleyeceği açıklandı.

Açıklamada, “İlk vakalar yakın zamanda semptom göstermeye başladı. Hastalar arasında ağırlaşmış vakaya dair bir işaret yok” denildi. Semptom gösteren tüm denizcilerin diğer mürettebattan izole edildiği ve durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

Gemide 1760 personel bulunuyordu ve 23 Nisan’da ülkeye dönmesi planlanıyordu.

Charles de Gaulle, 21 Ocak’ta Akdeniz’e doğru yolculuğa başlamıştı. Irak ve Suriye’de bulunan Fransız güçlerin operasyonlarına destek vermesi bekleniyordu.

Geçen hafta da ABD’ye ait nükleer kapasiteli uçak gemisi Theodore Roosevelt’te benzer bir endişe yaşanmıştı. Pasifik'teki Guam adasında bulunan geminin kaptanı Brett Crozier, ABD donanmasına mektup yazarak tüm personelin karaya çıkarılmasını talep etmişti. Ancak Crozier mektubu basına sızdırdığı ve ‘durumu abarttığı’ gerekçesiyle görevden alınmıştı.