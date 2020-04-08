Sözcüsü açıkladı: Johnson'ın durumu stabil, tedaviye yanıt veriyor

Koronavirüs semptomlarının kötüye gitmesi üzerine iki gündür yoğun bakımda tutulan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın durumunun stabil olduğu ve tedaviye yanıt verdiği duyuruldu.

Londra'daki St Thomas Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılmasının ardından durumu merak edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, uygulanan tedaviye yanıt verdiği belirtildi. Sözcüsü James Slack, Başbakanın durumunu stabil olduğunu açıkladı.

Slack ayrıca Johnson’ın ‘standart oksijen tedavisi’ gördüğünü ve herhangi bir destek olmadan nefes aldığını belirtti.

26 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkan Johnson, öksürük ve ateş belirtilerinin geçmemesi üzerine önce hastaneye kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı. Johnson’ın yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekalet ediyor.