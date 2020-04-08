AB'nin koronavirüsle bilimsel mücadelesine de kavga karıştı: Avrupa Araştırma Konseyi Başkanı 'görevden alındı'

Avrupa Bilimsel Araştırma Konseyi (ERC) Başkanı Prof. Mauro Ferrari, göreve gelmesinden üç ay sonra, AB'nin bilimsel yönetişimine ve siyasi operasyonlarına sert eleştiriler yönelterek istifasını duyurdu. ERC ise "O istifa etmeden önce biz kendisine oybirliğiyle güvensizlik oyu verdik" açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB) koronavirüs krizine bilimsel araştırma anlaşmazlığı da eklendi.

Avrupa Bilimsel Araştırma Konseyi (ERC) Başkanı Prof. Mauro Ferrari, göreve gelmesinden üç ay sonra, AB'nin bilimsel yönetişimine ve siyasi operasyonlarına sert eleştiriler yönelterek istifasını duyurdu. ERC ise "O istifa etmeden önce biz kendisine güvensizlik oyu verdik" açıklamasını yaptı.

'İnancımı kaybettim, hayal kırıklığına uğradım'

Merkezi Brüksel'de bulunan ve Avrupa'nın önde gelen bilim insanlarına araştırmalar için yıllık yaklaşık 2 milyar euro bütçe sunan ERC'nin başına ocak ayında 4 yıllığına geçen Prof. Mauro Ferrari, koronavirüsle mücadele için özel program kurmasının engellenmesi yüzünden sisteme inancını kaybettiğini ve istifa ettiğini dile getirdi.

Mauro Ferrari, head of the European Union’s top scientific research body, has quit after 3 months in the job because he is “extremely disappointed” in the EU’s response to the coronavirus pandemic https://t.co/OaSxhJPwpk pic.twitter.com/cBHSUiHG90 — Forbes (@Forbes) April 8, 2020

ERC'den güvensizlik oyu açıklaması: ABD'de aşırı uzun zaman geçirdi

Bunun üzerine ERC, Ferrari hakkında yazılı şekilde oybirliğiyle güvensizlik oyu verildiğini, istifanın bunun ardından geldiğini açıkladı.

Prof. Ferrari'nin sözlerini esefle karşılandığını aktaran açıklamada şu vurgu yapıldı:

"Atandığından beri Prof. Ferrari ERC'ye ilgisizlik sergiledi, pek çok önemli toplantıya katılmadı, ABD'de aşırı uzun zaman geçirdi ve ERC'yi temsil ederken ERC'nin programı ve görevini savunmakta başarısız oldu."

A must read for those who were quick to judgement on Resignation of Mauro Ferrari – Statement by the Scientific Council | ERC: European Research Council https://t.co/cQB4fBA9sY — Brigid Laffan (@BrigidLaffan) April 8, 2020

AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu koronavirüsle mücadelede en kapsamlı önlemleri devreye soktuğunda ısrar ederken, daha önce Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bir üyesinin Ferrari'yi 'vitrin süsü gibi halka ilişkiler yürütmekle' suçladığı belirtildi.

Nanotıp alanında öncü olarak tanınan, uzun yıllar ABD'de çalışan, İtalyan-Amerikalı bilim insanı Ferrari, ERC Başkanı olduğunda 'topluma hizmet etmeye bağlılık' vurgusu yapmıştı.

İstifa mektubunu ve bunun nedenlerini Financial Times ve Corriere della Sera gazeteleriyle paylaşan Ferrari, 'Birleşik Avrupa'ya dair idealist düşlerinin çok farklı bir gerçeklik tarafından yıkıldığını' anlattı.

Ferrari, koronavirüsün pandemiye dönüştüğü netleştiğinde, virüsle mücadele yönelik özel bir program başlatmak için bastırdığını, siyasilerin sezgilerine gre doğaçlama icraatlarının yerine geçecek özel programda yeni ilaçlar, aşılar, tanı araçları ve bilimsel yaklaşımlar için kaynaklara sahip dünyanın en iyi bilim insanlarını biraraya getirmek istediğini aktardı.

Bütün önerilerinin ERC yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle reddedildiğini söyleyen nanotıp uzmanı, AB'nin !yukarıdan aşağı yerine aşağıdan yukarıya! araştırma yöntemleri kullanmasının gerekçe olarak gösterildiğini kaydetti.

"Böyle bir zamanda dünyadaki en iyi bilim adamlarına pandemiyle mücadele için en iyi kaynakların verilmesi gerektiğini düşündüm. Ancak bu şekilde siyasetçilerin, çoğu zaman uydurma olan söylemlerinin önüne geçebilirdik" değerlendirmesini yapan Ferrari, çok ağır bir virüs sınavından geçerken bu tarz ayrıntılara takılmamak gerektiğini savunduğunu, bunun ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile çalışma imkanı bulduğunu, ama bu kez da von der Leyen'le doğrudan çalışmasının Komisyon içinde fırtınaya yol açtığını sıraladı.