İtalya, koronavirüs nedeniyle limanlarını sığınmacılara kapatıyor: Alan Kurdi gemisine de izin yok

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının dörtlü kararnamesiyle İtalya, limanlarını Akdeniz’de İtalyan arama-kurtarma sahası (SAR) dışında kurtarılan sığınmacılara kapatıyor.

Dörtlü kararnamede, ülkedeki mevcut koronavirüs salgını riski dolayısıyla İtalya limanlarının, Hamburg Deniz Arama-Kurtarma Sözleşmesi’nde belirtilen uygun güvenli şartları barındırmadığı gerekçesiyle bir süreliğine kapatılacağı belirtildi. Buna göre, 7 haftadır koronavirüs acil durumu içerisindeki ülkede bu durum sona erinceye kadar limanların kapalı kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Akdeniz'deki sığınmacı kurtarma faaliyetlerine devam eden ve son olarak kurtardığı sığınmacıları İtalya'da bir limana taşımak isteyen Alman STK Sea-Eye'a ait Alan Kurdi gemisine de bu kapsamda izin çıkmadığı belirtildi.

Lampedusa Adası'nda protesto

İtalya’nın Afrika’ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'na son günlerde ulaşan sığınmacılar nedeniyle ada sakinlerinin belediye önünde protesto düzenlediği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 60 kadar ada sakininin, "Biz karantinadayız, onlar sokaklarda gezebiliyorlar. Bu adaya kimse gelmemeli." ifadesini kullandıkları belirtildi.

Lampedusalıları öfkelendiren durumun, adadaki sığınmacı karşılama merkezinden çıkıp dolaşan 3 sığınmacı olduğu kaydedildi.