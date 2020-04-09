Lüksemburg, Yunanistan'daki kamplarda bulunan mülteci çocuklara kapılarını açıyor

Lüksemburg, Yunanistan'daki mülteci kamplarında tutulan 11 çocuğu gelecek hafta ülkeye kabul edeceklerini duyurdu. Bu, mülteci çocukların yeniden yerleştirilmesi konusunda atılan ilk adım oldu.

Lüksemburg, göç akınıyla baş edemeyen Yunanistan’da zor durumda olan mülteci çocukların Avrupa Birliği üyesi ülkelere gönderilmesi çağrısına yanıt verdi. Bu kapsamda Sakız ve Midilli adalarındaki mülteci kamplarında bulunan 11 çocuğun önümüzdeki hafta ülkeye getirileceği açıklandı.

Yunanistan Göç Bakanlığı Genel Sekreteri Manos Logothetis, “Hepsi 12 yaşın altında olan kız ve erkek çocuklar önümüzdeki çarşamba günü uçakla ayrılacaklar. Bu çok kritik bir ilk adım, örnek olabileceğini umduğumuz bir sürecin başlangıcı” dedi.

© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS Yunanistan sığınmacıların koronavirüs testi pozitif çıkınca kampı karantinaya aldı diyen Logothetis, koronavirüs salgını ve bürokrasi nedeniyle bunu hemen gerçekleştiremediklerini de belirtti.

Komisyonun çağrısına yanıt veren ilk ülke oldu

Yunanistan’daki mülteci kamplarının aşırı kalabalık oluşuna ve kötü koşullarına dikkat çeken Avrupa Komisyonu mart ayının başında 14 yaşın altında bulunan veya ağır hastalıklarla boğuşan 1600 mülteci çocuğun üye ülkelere dağıtılması konusunda çağrıda bulunmuştu.

Bu çağrıya Fransa, Portekiz, Finlandiya, Litvanya, Hırvatistan ve İrlanda olumlu yanıt vermişti. Almanya da 500 kadar mülteci çocuğu gelecek hafta ülkeye getireceklerini duyurmuştu. Birlik içinde yer almasa bile İsviçre de mültecileri ülkeye kabul etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Bu adımla Lüksemburg, harekete geçen ilk ülke oldu.

UNICEF’in şubat ayı verilerine göre Yunanistan’daki kamplarda 5 bin 463 refakatsiz mülteci çocuk bulunuyor. Bunların en az 1752’si aşırı kalabalık kamplarda yaşıyor.