İspanya'da salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bini geçti

İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bini aştı. Meclis’te OHAL’in uzatılması için düzenlenen oturumda konuşan Başbakan Pedro Sanchez, “Salgının, kontrol altına alınmasına başlandı. Başlarda yüzde 22'lerde olan vaka sayısındaki artış oranı şimdi ortalama yüzde 4'lere düştü” dedi.

İspanya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artışla 15 bin 238'e çıktı.

Günlük ölüm artış hızında son iki gündür tespit edilen hafif yükselişin bugün itibarıyla tekrar inişe geçtiği belirtildi.

Virüsten kaynaklanan ölüm sayılarındaki artış 2 Nisan'da 950 ile zirve yaptıktan sonra 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da 809, 5 Nisan'da 674, 6 Nisan'da 637, 7 Nisan'da 743 ve 8 Nisan'da 757 olarak açıklanmıştı.

Vaka sayısı ise 5 bin 756 artışla toplamda 152 bin 446 oldu. Taburcu olanların sayısı da 4 bin 144 artışla 52 bin 165'e çıktı.

Sanchez ‘birlik ve sadakat’ çağrısı yaptı

Koronavirüsten en fazla etkilenenözerk yönetiminde can kaybı 214 artışla 5 bin 800'e çıktı. Kentte vaka sayısı da 1427 artışla 43 bin 877 olarak açıklandı.

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olağanüstü halin uzatılması için Meclis’teki genel oturumda yaptığı konuşmada, bu istatistiklere atıfta bulunarak, "Salgın, kontrol altına alınmaya başlandı. Başlarda yüzde 22'lerde olan vaka sayısındaki artış oranı şimdi ortalama yüzde 4'lere düştü" dedi.

Salgını tamamen yenmek için ülkedeki tüm siyasi partilerden ‘birlik ve sadakat’ isteyen Sanchez, "Önceliğimizin, bu salgında başlangıç noktasına dönmemek, rahatlamamak ve kendimizi korumayı sürdürmek olduğu açıktır. Tünelden çıkmak için bu yeni çabayı göstermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Mecliste yapılacak oylamayla, salgınla mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe giren olağanüstü halin 25 Nisan gece yarısına kadar uzatılması öngörülüyor.