Macron'a hastane ziyaretinde hesap sordular: Hastaneleri çalışamaz halde, sağlık çalışanlarını yoksul bıraktınız

Yeni tip koronavirüs (Kovis-19) pandemisinin neoliberal politikalar yüzünden sağlık harcamalarından büyük kesintilere gidilmesinin bedelini ödettiği ülkeler arasında olan Fransa'da, banker kökenli Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her hastane ziyaretinde sağlık çalışanlarının hesap sormasıyla karşılaşıyor.

Fransa'da koronavirüsle mücadele eden hastaneleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'in güney banliyösü Le Kremlin-Bicêtre'deki hastanede bir sağlık çalışanıyla girdiği diyaloğun videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Macron sorumluluk kabul etmedi

Paylaşımlarda hemşire olduğu belirtilen bir sağlık çalışanı, sağlık hizmetlerine ayrılan bütçeyle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı'nı sorguladı.

Macron ise bunun 15 yıllık bir mesele olduğu, kendi sorumluluğu bulunmadığı, ancak 15 yıllık kesintileri telafi edemediklerinin de bir gerçek olduğu savunmasını yaptı.

2012-2014 arası Elysée Sarayı Genel Sekreterliği, 2014-2016 arası Ekonomi Bakanlığı yapmış olan Macron, sorularla köşeye sıkışınca, hemşireyi kendisini dinlememekle suçlarken kendisinden önceki icraatların sorumluğunu almayacağını da tekrarladı.

'Bu işi yapıyoruz, çünkü insanları seviyoruz, biz bir kamu hastanesiyiz'

Hemşire çok önemli bir görevlerinin olduğunu, o yüzden bu işi yapmaya devam ettiklerini söyleyerek "Bu işi yapıyoruz, çünkü insanları seviyoruz, biz bir kamu hastanesiyiz" dedi.

Ailesinin sağlık çalışanı olmayan tek üyesinin kendisi olduğu karşılığını veren Macron'un sözünü kesen hemşire "Biz sağlık çalışanları yoksuluz" vurgusunu yaparak ekledi:

"Ve yarın (koronavirüs yüzünden) bu yataklarda yatan biz olabiliriz."

"Biz başkaları ve kendimiz için bu işi yapmak istiyoruz, ama sağlık çalışanı eksikliği yüzünden yerine getiremiyoruz."

Zemin katta hemşire sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yüz yüze olarak cumhurbaşkanını sorguya çekerken, üst katlarda toplanan doktorlar dahil sağlık çalışanlarının diyaloğu dikkatle takip ettiği ve hemşireye destek veren jestler yaptığı gözlendi.

'Saray sansürü' suçlaması

Sosyal medya hesaplarının bazısına göre son olarak sağlık çalışanları hemşireye destek veren ve Macron'u protesto eden şekilde alkış eylemi yaptı, ancak Elysée Sarayı videoyu keserek Macron'a destek alkışı yapılmış gibi bir video paylaştı.