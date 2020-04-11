İsveçli doktordan koronavirüs uyarısı: Korkunç rakamlar görebiliriz

İsveçli gerontolog Prof. Yngve Gustafson, Aftonbladet gazetesine açıklamasında, “Önümüzdeki haftalarda korkunç rakamlar göreceğiz. Bu ölümlerin çoğu önlenebilirdi” dedi.

Huzurevlerinin gerçek birer koronavirüs yuvasına dönüştüğü, Stockholm’de salgından ölen 70 yaş üstü kişilerin yaklaşık yüzde 40’ının huzurevlerinde yaşadığı kaydedildi.

'İsveç'te salgın, komşu ülkelere göre daha hızlı yayılıyor'

Stockholm’de, 313 huzurevinin 121’ide koronavirüs tespit edildiği ifade edilen haberde, İsveç’te salgının başta Norveç olmak üzere komşu ülkelere göre çok daha hızlı yayıldığı kaydedildi.

Bunun birkaç nedeninin olduğunu söyleyen Gustafson, Norveç’teki huzurevlerinin hastanelerin sorumluluk alanında olduğunu ve personellerinin ilgili eğitime sahip olduğunu belirterek, İsveç’te bu tür kurumlara işe alımında özel bilgi aranmadığına dikkat çekti.

Doktor, “Hijyen kurallarına doğru bir şekilde uymak zor, çünkü yeterince koruyucu ekipmanımız yok, yaşlı insanlar da hastanelere gönderilmiyor” ifadesini kullandı.

Ayrıca İsveçli doktorların hastaları “yaşama şansına” göre ayırdığını anlatan Gustafson, yaşlı insanların hastaneye kaldırılmadığını, evlerinde veya huzurevlerinde tedavi edildiğini belirterek, “Çoğu demans hastası olduğu için huzurevlerinde salgının yayılmasını kontrol etmek çok zor. Yaşlılar, koronavirüse yakalanınca büyük karışıklık yaşıyor, her yerde dolaşıyor ve virüsü başkalarına bulaştırıyorlar” dedi.

Gustafson, “Koronavirüs kapan yaşlılar hemen hastaneye kaldırılsaydı çoğu ölümler önlenebilirdi” diye vurguladı.