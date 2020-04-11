İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 875'e yükseldi

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 958’den 9 bin 875’e çıktı.

Açıklamaya göre vaka sayısı da 5 bin 234 artarak 78 bin 991'ye yükseldi. Son 24 saatte 12 bin 993 kişiye daha test yapılırken, toplam test sayısı tekrarla birlikte 334 bin 974’e yükseldi.