Etkili çevrelerden AB'ye çağrı: Koronavirüs sonrası ekonomik toparlanma paketi yeşil yatırıma dayanmalı

AB liderlerinin gelecek hafta ekonomik kurtarma paketini görüşmek için toplanması öncesi, siyaset, iş, sendika, kampanya grupları, düşünce kuruluşları dünyasından 180 isim yeşil teşvik önlemlerinin benimsenmesi için çağrı yaptı.

Koronavirüs pandemisi doğanın intikamı yorumlarını da beraberinde getirirken, Avrupa'da siyasiler, şirket yöneticileri, parlamenterler ve aktivistler, pandeminin atlatılması sonrası, ekonomik büyümenin yeşil yatırımı temel alarak başlatılması çağrısı yaptı.

Çağrıda iklim değişikliğiyle mücadele ve biyoçeşitliliğin teşvik edilmesiyle ekonomilerin daha güçlü şekilde yeniden yapılandırılacağı belirtildi.

1929'da başlayan ve 30'lar boyunca devam eden Büyük Buhran'dan beri en büyük ekonomik kriz beklenirken, Avrupa Birliği (AB) bu döneme sert giriş yaptı. AB, güney ülkelerinin ortak borçlanma taleplerinin mali muhazafakar kuzey ülkeleri tarafından reddedilmesiyle henüz ikna edici bir ekonomik kurtarma paketi ortaya koyabilmiş değil.

AB liderlerinin gelecek hafta ekonomik kurtarma paketini görüşmek için toplanması öncesi, siyaset, iş, sendika, kampanya grupları, düşünce kuruluşları dünyasından 180 isim yeşil teşvik önlemlerinin benimsenmesi için çağrı yaptı.

Kampanyanın başlatıcısı olan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Çevre Komitesi Başkanı, Fransız liberal parlamenter Pascal Canfin'in Twitter hesabından yayımladığı 'Avrupa Yeşil Ekonomik Toparlanma İttifakı' başlıklı açık mektupta şöyle denildi:

"Krizden sonra yeniden yapılanma zamanı gelecek. İklime zarar vermeyen ekonomiye geçiş, biyoçeşitliliğin korunması ve tarımsal-gıda sistemlerinin dönüşümünün çok hızlı şekilde istihdam, büyüme ve kendini düzeltme yeteneğine sahip toplumlar kurulmasını sağlama potansiyeli var."

Açık mektubun imzacıları arasında Fransa,İtalya, Danimarka ve Lüksemburg gibi 10 AB ülkesinin bakanları, AP'nin 79 üyesi, L'Oreal, IKEA ve Danone gibi yaklaşık 30 dev şirketin CEO'su, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer alıyor.

Ekonomik kurtarma önlemlerinin, AB üyelerinin 2050 yılında sıfır sera gazı salımı noktasına gelmesini amaçlayan Aralık 2019 tarihli Yeşil Anlaşma'nın maddelerini daha ileriye taşıması da talepler arasında.

AP Çevre Komitesi Başkanı Pascal Canfin, "Koronavirüs, iklim krizini ortadan kaldırmadı. Ekonomiyi yeniden başlatmayı yanlış yönden yaparsak, iklim krizi duvarına toslarız" uyarısını yaptı.

Ayrıca haftasonu aralarında Almanya, Fransa, Yunanistan'ın olduğu 10 AB ülkesi, birliğin ekonomik kurtarma paketinin Yeşil Anlaşma'yı desteklemesini talep eden ayrı bir açık mektup imzaladı.

Yanısıra bazı mali varlık yöneticileri, hükümetlerden, ekonomik kurtarma paketlerinin düşük karbona geçişi hızlandırmaya yönelik şekilde tasarlanmasını istiyor.

Londra merkezli NinetyOne'ın portföy yöneticisi Michael Hugman, "Yatırımcılar artık koronavirüs sonrası yeniden yapılanmanın daha geniş çaplı sürdürülebilirlik ve ekolojik restorasyona yönelmesini tartışmaya açmakta çok daha cesur davranıyor" dedi.