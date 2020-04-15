Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Çernobil Nükleer Santrali için herhangi bir tehdit yok

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı görüntüde, Çernobil bölgesindeki ormanda 4 Nisan’da başlayan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçen günlerde 6 adet yangın çıkış noktasının söndürüldüğünü kaydeden Zelenskiy, "Çernobil Nükleer Santrali, radyasyon atık deposu ve diğer kritik objeler için herhangi bir tehdit yok" ifadelerini kullandı.

Halktan paniğe kapılmamaları çağrısında bulunan Zelenskiy, "26 Nisan 1986 tarihinde verilen dersi hatırlıyoruz. Kimse gerçeği sizlerden gizlemeyecek. Gerçek şu ki, oradaki durum kontrol altındadır. Kiev ve Kiev bölgesinde radyasyon oranı normal sınırlar içerisindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, yangına sebep olan şahısların polis tarafından gözaltına alındığını ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı da yangının çalışmalar sonucunda söndürüldüğünü, ancak bazı bölgelerdeki kuru ot ve çalılıklarda yüzeysel olarak dumanların yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Geraşçenko, yangın söndürme çalışmalarına ülkenin 15 bölgesinden itfaiye ekiplerinin dahil edildiğini aktardı.