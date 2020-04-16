Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Ukrayna arasında bir mahkum takası daha gerçekleştirildi

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile Kiev arasında Donbass’ta mahkum takası gerçekleştirildi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Ukrayna arasında bir kez daha mahkum takası yapıldı.

DHC Ombudsmanı Darya Morozova, Ukrayna’nın, DHC’ye 10; DHC’nin Ukrayna’ya 9 mahkum verdiğini söyledi.

Bu, iki taraf arasında 29 Aralık 2019’dan beri gerçekleştirilen ikinci mahkum takası. İlkinde Kiev, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine 124 kişi vermişti. Donetsk ve Lugansk da Ukrayna’ya 76 kişiyi teslim etmişti. Daha sonra yeni mahkum takası için liste oluşturulmaya başlanmıştı.