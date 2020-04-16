İngiltere'de kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verildi

Tedavi süreci süren Başbakan Boris Johnson'ın yerine vekalet eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının en az 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Dominic Raab'ın açıkladığı kararla, sokağa çıkma kısıtlamaları ilk etapta 7 Mayıs'a kadar sürecek.

Daha sonraki süreçle ilgili karar ise önümüzdeki haftalarda yaşanacak gelişmeler doğrultusunda belirlenecek.