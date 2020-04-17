Çernobil yakınındaki yangının dumanı başkent Kiev semalarını kapladı

4 Nisan'da Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede ve Jitomir Bölgesi'nde başlayan ve 14 Nisan'da söndürülen yangının dumanı, başkent Kiev semalarını kapladı.

Kiev yönetimi, kentte oluşan duman bulutu nedeniyle başkentlilere evlerini havalandırmamalarını ve sokağa çıkmamalarını tavsiye etti.

Дым из Чернобыля и пылевая буря. Чем накрыло Киев



Воздух в Киеве вновь оказался самым грязным в мире. Днем в украинскую столицу пришла пылевая буря, к вечеру город окутал дым от пожаров ...https://t.co/5TYsFuYOww pic.twitter.com/U2sYTWv8V9 — Інша Україна (@inshaua) April 17, 2020

​Yetkililer, bol sıvı tüketme ve ortamdaki nemin artırılması için evlerin odalarında su dolu kap bulundurma çağrısı da yaptı.

14 Nisan'da Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Nikolay Çeçetkin, Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede günlerdir devam eden yangının söndürüldüğünü belirtmişti.

🔥 Смерть в воздухе: Украину накрыло смогом от пожаров в Чернобыльской зоне



Киев накрыл дым от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области, разгоревшихся из-за сильной пылевой бури.



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​Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 Numaralı reaktöründe 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda çevreye radyasyon yayılmasıyla, dünya tarihindeki en büyük çevre felaketi meydana gelmişti. Çernobil Nükleer Santrali'nin tamamı ise 2000 yılında kapatılmıştı.