Danimarka'da saç-sakal kesimi ve güzellik erbabı işbaşı yapıyor: Yoğun talep kuaför randevu sistemini çökertti

Bir aydan uzun süredir karantina uygulayarak koronavirüs pandemisini kontrol altına alan Danimarka, kuaförlerle güzellik salonlarının başını çektiği bir dizi işyerinin pazartesiden itibaren açılmasına izin verdi. Açıklama gelir gelmez, Danimarkalıların hücumuna uğrayan en büyük online kuaför randevu sistemi çöktü.

Avrupa'da ulusal karantina ilan ederek okullarla işyerlerini kapatan ilk ülkelerden olan Danimarka'da kreşlerle ilkokulların açılmasının ardından sıra kuaförlere geldi.

12 Mart'tan beri hareket serbestisini kısıtlayan kurallar uygulanması sayesinde koronavirüsün yayılmasının kontrol altına alınması üzerine kuaförler, güzellik salonları ve dövmecilerin pazartesiden itibaren yeniden kapılarını açabilecekleri resmen açıklandı. İşbaşı yapacaklardan yine sıkı kurallara uymaları bekleniyor.

Başka kimler kepenk açacak?

Çarkları yeniden döndürmeye başlayacak diğer meslekler şöyle:

* Diş hekimleri

* Sürücü kursları

* Fizyoterapistler

* Psikologlar

* Güzellik ve masaj salonları

* Göz doktorları ve gözlükçüler

* Ayak hastalıkları uzmanları

* Spa klinikleri

* Pirsing stüdyoları

* Kiropraktörler

Dişçi sosyal mesafe kurallarına nasıl uyacak?

Bu meslek gruplarının üyelerinin müşterilerle sosyal mesafe kurallarına nasıl uyacakları ilk etapta belirsiz kaldı. Maske ve eldiven gibi koruyucu donanım kullanmak zorunda kalacakları tahmin ediliyor.

Saç sakal uzatmak canlarına tak edince

Kuaförlerin yeniden çalışacağı açıklanır açıklanmaz, Danimarka'nın en büyük online kuaför randevu sistemi ordering.nu çöktü. Ekstra Bladet gazetesi saç-sakal traşı, saç boyatma, manikür-pedikür için yanıp tutuşan Danimarkalıların aynı anda siteye hücum edip randevu almaya çalıştığını yazdı.

Başbakan Mette Frederiksen, karantina kurallarının daha da gevşetilmesinin Danimarka yurttaşlarının sosyal mesafe kurallarına uymasına bağlı olduğunu belirterek Facebook'dan şu açıklamayı yaptı:

"Kimse Danimarka'yı gerektiğinden bir gün fazla kapalı tutmak istemiyor. Ama salgını kontrol altında tutmanın altından kalkabileceğimizden daha hızlı ilerlememesi lazım."

İşe gitmelerine izin çıkanlar ama bunun için henüz erken olduğunu düşünenler, hükümetten tazminat ödeneği almaya devam edecek.

Kafelerle restoranlar en son

Mahkemelerin de 27 Nisan'da açılacak olmasına karşın, kafeler, restoranlar ve 12 yaş üstündekilerin gittiği okullar kapalı kalmaya devam edecek.

Kopenhag Üniversitesi virüsbilim profesörü Allan Randrup Thomsen, devlet televizyonuna verdiği görüşte, kafelerle restoranların açılmasının diğer işyerlerine göre daha riskli olduğunu, buraların kuaför ya da dişçiden çok daha kalabalık müşteri çekeceğini söyledi.