Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Çin’in, koronavirüsün yol açtığı zararı tazmin etmesi beklenmemeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, koronavirüs nedeniyle yaşanan zararların Çin dahil herhangi bir ülke tarafından tazmin edilmesinin beklenmemesi gerektiğini belirterek bu tür hastalıklara yol açan kültürel alışkanları değiştirme çağrısında bulundu.

Bild’e konuşan Maas, “Bu paranın Çin’den talep edilebileceğini söylemek nispeten yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Tüm harcamaların bir ülkeye yüklenebileceği inancı nispeten yanıltıcı” ifadesini kullandı.

Koronavirüsün yol açtığı mali ve ekonomik sonuçlara karşı mücadelenin, doğrudan virüse karşı mücadeleden daha pahalıya mal olacağını söyleyen bakan, Avrupa Birliği dahil tüm ülkelerden katkıda bulunmaları beklendiğinin altını çizdi.

Koronavirüsün hastalığın sıfır noktası olan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’nın neden yeniden açıldığını “anlamadığını” kaydeden Maas, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemiden bahsettiğimizde hijyenden bahsetmiş oluyoruz. Diğer ülkelerin, bölgelerin tamamen farklı kültürlere ve hijyen yaklaşımına sahip olduğunu biliyoruz. Eğer gelecekte bu türden bir pandeminin tekrarlanmasını istemiyorsak çok şey hijyene bağlı olacak. Herkes katkıda bulunmalı, muhtemelen kültürel alışkanlıkların değiştirilmesi gerekecek”.

Almanların da alışkanlıklardan vazgeçmek zorunda kaldığına dikkat çeken Maas, “Artık farklı konuşuyor, mesafe koruyor, artık tokalaşmıyor, her yerde maskeyle dolaşıyoruz” diye ekledi.