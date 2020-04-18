Bulgar Avrupa Parlamentosu vekili: Mars'tan da gelseler, sığınmacıları kabul etmemeliyiz

Cambazki, Facebook hesabından bir ileti paylaşarak Batı basınında çıkan, Bulgaristan'ın AB'de oluşturulan bir plana istinaden Yunanistan'daki kamplarda yaşayan sığınmacıları kabul edeceğinin belirtildiği haberlere tepki gösterdi.

Cambazki, "Bulgaristan, isterse Yunanistan, Timbuktu veya Mars'tan olsun, sığınmacılarla ilgili hiçbir plana dahil olamaz, olmamalı ve olmayacak. Bunun yeni bir yalan haber olduğunu umuyorum. Eğer yalan haber değilse bu, çok mantık dışı ve sorumsuzca bir karar olur" dedi.

Bulgar vekil, söz konusu plana katılımın mevcut durum göz önünde alındığında da imkansız olduğunu kaydetti.

Cambazki, "Sağlık sistemimizin ağır sınavlardan geçtiği, biz Bulgarların gerek pandemi gerekse de çıkması beklenen tarifi imkansız ekonomik karşısında hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz böylesine istisnai, gergin ve tarihi bir dönemde herhangi bir yerdeki sığınmacıların topraklarımıza yerleştirilmesi kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.