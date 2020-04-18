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    Belçika'da koronavirüs

    Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 37 bini geçti

    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    Avrupa
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    Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1045 artarak bin 37 bin 183'e ulaştı.

    Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 303 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 387 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

    Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının da 21 azalarak 1119'a gerilediği kaydedildi.

    © AFP 2020 / ATTA KENARE
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    Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1045 artarak 37 bin 183'e çıktığı aktarılan açıklamada, 290 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

    Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 453'e yükseldi. Hastanelerde, 2 bin 579, huzur evlerinde de 2 bin 772 kişi yaşamını yitirdi. 

    'Toplumun bir kesimini göz ardı etmedik'

    Belçika'da Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesine konuşan Başbakan Sophie Wilmes, huzur evlerinde artan ölümlerin yol açtığı yoğun eleştirilere karşı toplumun hiçbir kesimini göz ardı etmediklerini savundu.

    Wilmes, uzun vadede tüm sürecin inceleneceğini ve sağlık sektörünü geliştirmek için gerekli adımların atılacağını belirtti.  

     Ülkesindeki "normalleşme" sürecinin adım adım gerçekleşeceğinin altını çizen Wilmes, durumun sürekli gözden geçirileceğini ve kötüleşme olması halinde tekrar tedbirlerin sıkılaştırılacağına vurgu yaptı. 

    Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin gelecek hafta tekrar toplanarak "normalleşme" sürecine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.  

    Bazı mağazalar açılıyor

    Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi'nin geçen hafta aldığı karar uyarınca, bahçe malzemeleri satan büyük dükkanlar ve bazı yapı marketler bugün kapılarını müşterilere açtı.

    Mağazalar önünde sıra oluşturmaya başlayan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

    Diğer taraftan Belçika basınında, tecrit kurallarına uymayan 19 yaşında bir gencin 14'üncü kez ceza aldığı ve gelecek ay mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

    Belçika polisi, sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere ceza yazabiliyor.

    Başkent Brüksel'de evsizlere kapılarını açan otel sayısı 10'a yükselirken, yaklaşık bin evsizin de bu otellere yerleştirildiği bildirildi.

    Etiketler:
    vaka, Koronavirüs, Belçika
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