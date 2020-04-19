İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde son 5 haftanın en düşük artışı

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümler, 2 Nisan'da 950 ile zirve yapmıştı.
Bakanlık salgın nedeniyle şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 20 bin 453'e yükseldiğini açıkladı.
Ülkede, vaka sayısı düne nazaran 4 bin 218 artışla toplam 195 bin 944 oldu.
İspanya'da Madrid ve Katalonya gibi bazı özerk yönetimlerin hükümetleri, cenaze kayıtlarını ve şüpheli vakaları esas alarak salgından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısını daha yüksek veriyor.
Kovid-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanan İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez dün akşam yaptığı açıklamada, bu durumun bazı sosyal ve ekonomik alanlarda gevşetilerek 9 Mayıs'a kadar uzatılacağını duyurmuştu.
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