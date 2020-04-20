Almanya'da korona önlemleri gevşetildi: Merkel 'orjiye dönüşen tümüyle açılma tartışmalarına' kızdı

Almanların önlemlerin tümden kalkması tartışmalarına kapılmalarına Başbakan Angele Merkel kendisinden beklenmeyen bir üslupla tepki gösterdi: Bazı eyaletlerin 'açılma tartışması orjilerine' dalmaları salgını geri getirebilir.

Koronavirüs pandemisiyle görece başarılı baş eden ülkelerden Almanya'da bugünden itibaren karantina önlemleri gevşetilirken, kapalı alanı 800 metrekareden küçük mağaza ve dükkanların, büyüklük sınırlaması getirilmeden otomobil bayileri, bisiklet dükkanları ve kitapçıların açılmasına izin verildi. Hükümet halka maske takmanın savsaklanmaması çağrıları yapmayı ihmal etmedi.

Bunun üzerinden büyük işletmelerin de açılması ve koronavirüs önlemlerinin tümden kalkması tartışmalarına geçilmesine Başbakan Angele Merkel kendisinden beklenmeyen bir üslupla tepki gösterdi.

Angela Merkel is unhappy that the gradual easing of the lockdown (starting today) has prompted what she reportedly called "Öffnungsdiskussionsorgien" — "opening discussion orgies" — in some federal states, acc to dpa https://t.co/N4TxRanwUe — Zia Weise (@ZiaWeise) April 20, 2020

Partisi Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) parti meclisi toplantısına videokonferansla katılan Merkel, ekonominin kurtulması için daha fazla açılım tartışmalarını sert dille eleştirdi.

Çok dikkatli şekilde attıkları gevşetme adımlarının bazı eyaletlerde 'açılma tartışması orjilerine' yol açtığından şikayet eden kadın başbakan, bunun koronavirüsle mücadelede elde edilen başarının tersine dönmesine neden olabileceği uyarısını yaptı.

My new #German word of the day: “Öffnungsdiskussionsorgien“ = the fierce discussions about how fast to re-open schools and businesses when a pandemic flattens. I mean, as usual, why use 15 words when you can use 1! Opening discussion orgies! 🇩🇪❤️#learngerman https://t.co/xTZ3AgF7y5 — Helen Russell (@helengoth) April 20, 2020

Alman haber ajansı DPA'nın toplantıya katılan kaynaklara dayanarak geçtiği bu haberi, Bild'in başını çektiği birçok haber sitesi okurlarına "Merkel 'açılma tartışması orjilerini' fırçaladı" gibi başlıklarla duyurdu.

Die Forderungen nach mehr Lockerungen der Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus halten an. Kanzlerin Merkel soll unzufrieden darüber sein, dass die Botschaft vorsichtiger Lockerungen in einigen Ländern zu "Öffnungsdiskussionsorgien" geführt habe. https://t.co/du7oMrF4o9 — DER SPIEGEL (@derspiegel) April 20, 2020

Habere göre, şansölye hızla açılma halinde aşırı rahatlayacak yurttaşların sosyal mesafe ve hijyen kurallarını bir kenara bırakması ve bunun enfeksiyon oranlarını yeniden tırmandırmasından endişe ediyor.

Nitekim haftasonunda güzel hava Almanların evden çıkıp sokaklarla parkları doldurmasına yol açmıştı.

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun da hijyen ve mesafe kurallarının hayatın her alanında ne kadar disiplinle uygulanırsa normal hayata o kadar çabuk dönülebileceği, vaka sayılarının tekrar yükselmesi halindeyse yeniden kısıtlama gerekebileceği uyarısını yaptı.

Almanya teyitli 142 bin vakayla ABD, İspanya, İtalya, Fransa'dan sonra en çok vaka görülen 5. ülke, ancak erken ve geniş çaplı test seferberliği sayesinde ölü sayısını 4404 gibi görece düşük bir düzeyde tutmayı başardı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde küçük işletmelerin açılması özellikle son yıllarda ihracat rakamları düşerken iç talebin ağırlık kazanması gözönüne alındığında, perakendeciler açısından rahat nefes aldırıcı oldu.

İnsanları kent merkezine çekip kalabalık gruplar oluşmasına neden olabileceği gerekçesiyle büyük alışveriş mağazaları, alışveriş merkezleri ile mobilya mağazaları bir süre daha kapalı kalacak.

Restoranlarla barlar da açılacaklar listesinin sonlarında yer alıyor.

Merkel hükümeti, koronavirüs krizinin ekonomik etkisini azaltmak için 750 milyar euroluk kurtarma paketi açıklamıştı.