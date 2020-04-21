Almanya'da aşırı sağcılar koronavirüse rağmen özel izinle gösteri düzenledi

Almanya'da İslam ve göçmen karşıtı "Batının İslamlaşmasına karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) hareketi üyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşın Dresden kentinde özel izin ile gösteri yaptığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Dresden kentinde gösterilere ilişkin kararı veren daire, PEGIDA üyelerinin müracaatı üzerine en fazla 80 kişinin katılımıyla 30 dakika süreyle aşırı sağcıların eylem yapmasına özel izin verdi.

Bu karara, aralarında Dresden Büyükşehir Belediye Başkanı Dirk Hilbert'in de bulunduğu çok sayıda kişi tepki gösterdi. Hilbert'in girişimiyle yapılan yasal inceleme sonucunda katılımcı sayısı 15 ile sınırlandırıldı.

Neumarkt Meydanı'nda akşam 15 aşırı sağcının yaptığı eylemde yaklaşık 250 polis görev aldı.

Salgın öncesi her pazartesi eylem yapan PEGİDA üyeleri, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle bir süredir gösteri düzenlemiyordu.

Belediye Başkanından eleştiri

Belediye Başkanı Hilbert, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle günlük hayattaki kısıtlamalara rağmen gösteriye 80 kişinin katılımına izin verilmesinin anlaşılır bir durum olmadığını belirtti.

Hilbert, eyleme katılımın 15 kişi ile sınırlandırılmasına ilişkin de "Örneğin din özgürlüğü çerçevesinde toplu ibadetler de 15 kişi ile sınırlandırıldığı için bu düzenleme bana daha makul geldi." ifadesini kullandı.

Almanya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanması nedeniyle sadece özel izin alınan gösterilere müsaade ediliyor.

Saksonya eyalet hükümeti, geçen hafta aldığı kararla ibadethanelerde en fazla 15 kişinin katılımıyla küçük çaplı toplu ibadetlere izin vermişti.