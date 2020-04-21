Oktoberfest iptal edildi: 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Almanya'nın Münih kentinde kutlanan dünyaca ünlü bira şenliği Oktoberfest (Ekim Festivali) koronavirüs nedeniyle bu yıl yapılmayacak. Ünlü festival 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa iptal ediliyor.

Almanya'nın Münih kentinde kutlanan dünyaca ünlü bira şenliği Oktoberfest (Ekim Festivali) koronavirüs nedeniyle bu yıl yapılmayacak.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ile Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, festivalin 'salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla' iptal edildiği belirtildi.

İptal kararını "Canımızı acıtıyor, yazık" ifadeleriyle değerlendiren Söder, festivale dünya çapından binlerce kişinin katılmasının riskleri artırdığına dikkat çekti.

Münih Belediye Başkanı Reiter ise festivalle ilgili alınan kararın hem duygusal hem de ekonomik açıdan zor olduğunu kaydetti ve "Sosyal mesafe kurallarına ve maskeye rağmen, yayılma tehlikesi çok yüksek. Koronavirüsle yaşamak dikkatli yaşamak demek" ifadelerini kullandı.

2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Almanların yılda ortalama 102 litre bira içtikleri belirlenmişti. Bu konuda Almanları geçen ülkeler yalnızca Avusturya ve Çekya.

Festivale, dünyanın dört bir yanından yaklaşık altı milyon ziyaretçinin katılması bekleniyordu. Öte yandan, Almanya geçen pazartesiden itibaren bazı mağazaların ve okulların açılmasına izin vermişti.