Avusturya'da hayat yavaş yavaş normale dönecek: Restoran ve barlar açılıyor, eğitim başlıyor

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetileceğini duyuran Avusturya, 15 Mayıs itibariyle restoran, bar ve kafeleri açmaya, eğitimi ve dini ibadetleri yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

Avrupa’da koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirleri gevşetmeye başlayan ülkelere Avusturya da eklendi.

Başbakan Sebastian Kurz, 15 Mayıs itibariyle restoran, bar ve kafelerin açılmasına, dini ibadetlerin de devam etmesine karar verildiğini açıkladı. Bazı okulların da bu tarihten itibaren eğitim vermeye başlayacağı belirtildi.

Kurz'dan 'yeni normallik' vurgusu

Kurz, “Yeni normallik denen şeye diğer ülkelerden daha hızlı ilerliyoruz” dedi. Kurz, maske takmanın bu ‘yeni normalliğin bir parçası’ olduğunu da vurguladı.

Avusturya hükümeti bir hafta önce de 1 Mayıs itibariyle tüm dükkân ve alışveriş mağazalarının, kuaförlerin yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Ancak müşteri sayısının sınırlanacağı ayrıca herkesin maske ve eldiven gibi hijyen kurallarına uymak zorunda olduğu belirtilmişti.

Avusturya salgın yayılmadan önlem alan ülkelerden biriydi. Yaklaşık bir ay önce tüm restoran, kafe, bar, tiyatro ve sinemaların yanı sıra ikincil derecedeki mağazalar kapatılmıştı.

Avrupa'da tedbirler gevşiyor

Daha önce de Almanya’da salgın nedeniyle kapalı olan dükkân ve mağazaların bir kısmı yeniden açılmaya başlamıştı.

Danimarka da kreş ve ilkokullarda 15 Nisan itibariyle yeniden eğitime başlamıştı. Komşusunu takip eden Norveç de salgını kontrol altına aldıklarını belirterek anaokullarını açmıştı.