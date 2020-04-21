İspanya: Avrupa’nın en çok aradığı IŞİD üyelerinden biri yakalandı

Avrupa’nın en çok aradığı IŞİD üyelerinden birinin İspanya polisi tarafından yakalandığı belirtildi.

İspanya Ulusal Polisi, adı Avrupa’da en çok aranan IŞİD üyeleri listesinde yer alan bir kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan IŞİD üyesinin adı açıklanmazken sadece Mısırlı olduğu bildirildi.

Zanlının bu yakınlarda yasa dışı yollarla Kuzey Afrika’dan İspanya’ya sızdığı ifade edilirken daha önce birkaç yıl boyunca Suriye ve Irak’taki savaş bölgelerinde olduğu kaydedildi.

İspanya’nın Almeria ilinde yakalanan IŞİD üyesinin yanında, henüz kimlikleri tespit edilmeyen iki kişin yanında daha bulunduğu belirtildi.