Almanya koronavirüs aşısının testi için onay verdi

Almanya, geliştirilen bir koronavirüs aşısını insanlar üzerinde test etmeye hazırlanıyor.

Almanya Federal Aşı Enstitüsü, biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen bir RNA aşısının klinik testinin onaylandığını açıkladı. Aşının, dünya çapında onaylanmış dördüncü koronavirüs aşısı olduğu vurgulandı.

BioNTech, 'BNT162' adını verdiği aşı adayını ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdiğini açıkladı.

Aşının ilk etapta 18 ile 55 yaş arasındaki 200 sağlıklı insan üzerinde deneneceği belirtildi. Aşı, herkese değişik dozlarda uygulanacak.

Federal Aşı Enstitüsü, yüksek enfeksiyon riski taşıyanları ya da ciddi koronavirüs vakalarını kapsayan klinik testlerin ikinci aşamada yapılacağını belirtti.

Daha önce de İngiltere, potansiyel koronavirüs aşısının 23 Nisan itibariyle insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını duyurmuştu.