Rus askeri doktorlar, Brescia'da koronavirüsle mücadele çalışmalarına başladı

Aynı zamanda Brescia'ya bağlı Orzinuovi'nin belediye başkanı olarak görev yapan Muffoni, Sputnik'e verdiği demeçte İtalya'daki Rus askeri uzmanların Brescia'daki İtalyan meslektaşlarıyla dezenfeksiyon çalışmalarına başladığını kaydetti.

Rus ve İtalyan askeri uzmanların bir dizi yaşlılar evinde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarının düzeninden ve metotlarından büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Muffoni, mevcut aşamada bu yardımın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

İtalya hükümetinin talebi üzerine bu ayın başlarında başkent Roma'ya giden Rus askeri uzmanlar, İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kurmak üzere Lombardiya bölgesinin Bergamo şehrine gitmişti.

22 araçtan oluşan Rus konvoyunda mobil analiz ve tanı kompleksi, dezenfektan madde rezervine sahip yüksek verimli mobil dezenfeksiyon araçları, koronavirüse yakalanan ağır hastalara yönelik özel ekipman yer alıyordu.