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    Merkel'den uyarı: Salgınla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız

    © REUTERS / Thilo Schmuelgen
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (80)
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    Koronavirüs salgınıyla uzun bir süre yaşamak zorunda kalacağımız konusunda uyarıda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Hâlâ başlangıçtayız” dedi. Merkel, bir aşı bulunması halinde herkese sunulması gerektiğini de vurguladı.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınıyla uzun bir süre yaşamak zorunda kalınacağı uyarısında bulundu.

    Merkel, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşandığını ve bu nedenle tüm ülkenin zorlu bir sınavdan geçtiğini ifade etti.

    Salgın tedbirlerinin insanları zorladığını kabul eden Merkel, ”Ancak, salgının son aşamasında yaşamıyoruz, hâlâ başlangıçtayız. Salgınla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız” dedi.

    ‘Görev sürem boyunca bu kadar zorlanmamıştım’

    Merkel, salgın nedeniyle ülke çapında getirilen kısıtlama kararlarını kolay almadıklarına dikkati çekerek, “Bu salgın demokrasiye bir dayatma. Çünkü temel hak ve ihtiyaçlarımızı sınırlıyor. Görev sürem boyunca böyle bir kararı almakta bu kadar zorlanmamıştım ama bu zorunluydu” dedi.

    Önlemlerin çok hızlı şekilde gevşetilmemesi uyarısında bulunan Merkel, "Uyarmak benim görevim. Şimdi başardıklarımızı kaybedemeyiz, bir geriye gidiş riskiyle karşılaşmayalım” ifadelerini kullandı.

    Almanya'da kapalı alanı 800 metrekareden küçük işletmelerle büyüklük sınırlaması getirilmeden otomobil bayileri, bisiklet dükkanları ve kitapçılar açıldı.
    © REUTERS / RALPH ORLOWSKI
    Almanya'da korona önlemleri gevşetildi: Merkel 'orjiye dönüşen tümüyle açılma tartışmalarına' kızdı
    Alınan tedbirlerin kendisini de etkilediğini anlatan Merkel, bu dönemde karşılıklı güvenin önemli olduğunu kaydetti.

    ‘Bilimin milliyeti olmaz’

    Yapılan aşı çalışmalarına da değinen Merkel, koronavirüse karşı mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekti. Merkel, “Bilimin milliyeti olmaz. Bilim insanlığa hizmet eder. Bu nedenle, bir aşı bulunduğunda herkese sunulmalı ve fiyatı uygun olması gerekir” diye konuştu.

    “Sağlık sistemimiz şimdiye kadar bu sınamaya direnebildi” ifadesini kullanan Merkel, her bir hastanın mümkün olan en iyi tedaviyi aldığını vurguladı.

    Huzurevlerindeki yaşlıların salgın nedeniyle unutulmaması gerektiğinin de altını çizen Merkel, 80-90 yaşlarındaki insanların bugünün refah seviyesi yüksek Almanya'yı kuranlar olduğuna dikkati çekti.

    Ortak borçlanmaya karşı: Zaman alıcı ve zor

    Konuşmasında, Avrupa Birliği (AB) içindeki ortak tahvil (korona tahvil) tartışmalarına da değinen Angela Merkel, AB içinde ortak borçlanmaya bir kez daha karşı çıktı.

    Merkel, “Ortak borçlanma konusunda siyasi irade olsa bile AB'ye üye ülkelerin parlamentolarının bütçe yapma egemenliğinin bir kısmını AB'ye devretmeleri gerekir” uyarısında bulundu.

    Bu durumda, AB sözleşmelerinin de değiştirilmesi gerektiğine işaret eden Merkel, “Bu zaman alıcı ve zor bir süreç olur. Mevcut duruma doğrudan yardımcı olacak bir süreç değil” değerlendirmesinde bulundu.

    Krizin sonuçlarını hızlı şekilde azaltmak için bazı araçlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Merkel, AB Komisyonundan da Avrupa'daki çeşitli ekonomik alanların nasıl etkilendiğini incelemesini istedi.

    AB ülkelerinden, dayanışma ruhu içinde sınırlı bir dönem için daha destekte bulunmalarını isteyen Merkel, “AB'deki tüm ülkelerin toparlanmaları için AB bütçesine daha fazla katkı sağlanması gerekir” dedi.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (80)
    Etiketler:
    Aşı, Koronavirüs, Salgın, Angela Merkel, Almanya
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