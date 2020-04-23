Sputnik Fransa’nın röportajı Shorty Awards ödülünü kazandı

Sputnik Fransa haber ajansının, Paris’teki protestolarla ilgili yaptığı “Paris mayday” başlıklı röportajı, en prestijli sosyal medya ödülleri olan Shorty Awards’da ‘Video 360’ dalında ödül sahibi oldu.

Al Jazeera, Chan Zuckerberg Initiative, Capital One ve Royal Caribbean International’in projelerini geri bırakarak ödüle uzanan 'Paris mayday' röportajı, Sputnik’in genç muhabirinin gözüyle başta Sarı Yelekler olmak üzere Fransa’daki protestoları anlatıyor. Röportaj, 'saha gazeteciliğiyle ilgili gerçeklerin en nesnel aktarımı ve Fransız protesto hareketinin atmosferine tam dalış' olarak nitelendirildi.

Sosyal medyanın ‘Grammy’si olarak görülen Shorty Awards ilk kez 2009 yılında gerçekleştirildi. Ödül jürisinde New York Times ve CNN de dahil olmak üzere birçok ünlü basın kuruluşunun temsilcileri yer alıyor. Bu yıl ödül töreninin 3 Mayıs’ta New York’ta yapılması bekleniyordu, ama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Sputnik Fransa, Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanlığı görevine seçildiği günden bu yana başta Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere devlet kurumlarına akreditasyon alamıyor. Akreditasyon başvurularının reddedilmesine gerekçe olarak Sputnik çalışanlarının 'gazeteci olmaması' gösteriliyor.