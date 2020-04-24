İspanya ile Portekiz’de koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarındaki farkın nedenleri açıklandı

Business Insider, İber Yarımadası’nın iki ülkesi İspanya ve Portekiz’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm oranları arasındaki farkın nedenlerini açıkladı.

Portekiz’in, “salgına verilen yanıt konusunda en ileri görüşlü ülke” olarak nitelendirildiği yazıda, ülkede henüz sadece 100 vakanın tespit edildiği 13 Mart’ta sıkı karantina kuralları getirildiği, aynı zamanda İspanya’nın benzer tedbirleri ancak vaka sayısının 6 bini geçtiği 14 Mart’ta aldığı anımsatıldı.

Portekiz’deki durumu etkileyen bir diğer faktörün coğrafi konumu olduğu ifade edilirken tek bir komşusu olduğu, bu nedenle sınır geçişlerinin hızla kontrol altına alındığı kaydedildi.

Portekiz’deki durumun daha iyi olmasının önemli bir sebebi olarak sağlık kurumlarının politikası gösterildi. Sadece ağır hastaların hastanelere alındığı, diğer tüm hastaların evlerine gönderildiğine dikkat çekilirken bu uygulamanın sağlık sisteminin aşırı yüklenmesine izin vermediği kaydedildi.

Ayrıca Portekizli politikacılar ve doktorlar arasındaki işbirliğinin salgına etkili yanıt verme fırsatını sağladığı vurgulandı.

Halihazırda Portekiz’de tespit edilen vaka sayısı 20 bin civarındayken İspanya’da 10 kat daha fazla. Portekiz’de koronavirüsten 800 kişi hayatını kaybederken İspanya’da 21 bin hasta öldü.