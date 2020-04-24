Johnson'ın göreve ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor

Koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ne zaman görevine döneceğine hâlâ belirsizliğini koruyor.

Koronavirüs tedavisinin ardından yoğum bakımdan çıkarak taburcu olan Boris Johnson’ın göreve ne zaman döneceğine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Johnson'ın iyileştiğini ve pazartesi günü görevine döneceğini yazdı.

BBC’nin Siyaset Muhabiri Leila Nathoo ise Başbakanlık'ın net bir şekilde Johnson'ın görevine dönmesiyle ilgili olarak resmi bir takvim olmadığını vurguladığını aktardı.

Hastalık sürecinde Johnson’ın yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekâlet ediyor. Johnson’ın son dönemde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmeleri yapması göreve dönmeye hazırlandığı şeklinde yorumlanmıştı.

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 10 gün boyunca semptomları ağırlaşan Johnson, 5 Nisan’da St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılmış, 6 Nisan’da ise yoğun bakıma alınmıştı. Johnson, dört gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmiş ve başkent Londra'ya yaklaşık 65 kilometre mesafedeki Chequers kır evinde dinlenmeye çekilmişti.