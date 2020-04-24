Zelenskiy'in başbakan yardımcılığı teklifini kabul eden Saakaşvili: IMF'yle müzakerelerden sorumlu olacağım

Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başbakan yardımcılığı teklifini kabul ettiğini ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelerden sorumlu olacağını belirtti.

Başkent Kiev'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saakaşvili, Zelenskiy'in kendisine IMF ve uluslararası finans kuruluşlarıyla müzakereleri yürütme talimatı verdiğini söyledi.

Kiev'in daha net müzakerelere ve daha kabul edilebilir ihtiyacı olduğunu kaydeden Saakaşvili, "Ukrayna, çok güçlü bir ekonomik kasırgaya, gerçek bir tsunamiye, krize giriyor. Gerek Ukrayna ekonomisini kurtarmak gerekse de Ukraynalı ailelerin alacağı darbeyi zayıflatmak ve ülkeyi kurtarmak için çok sıradışı hamleler bulmamız gerekli" dedi.

Saakaşvili, Zelenskiy ve ekibinin yürüttüğü dönüşüm sürecinin hızlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Görevini kötüye kullanma suçlamasıyla kendi ülkesi Gürcistan’da yargılanıp vatandaşlığı elinden alınan Saakaşvili, 2015’te Ukrayna siyaset sahnesinde Odessa valisi olarak belirmiş, dönemin devlet başkanı Poroşenko’nun yakın müttefiklerinden birisi olmuştu.

Ancak iki siyasetçinin arası bir süre sonra açılmış, ‘anlamlı reformlar gerçekleştirememekle’ itham edilen Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı, Poroşenko tarafından elinden alınmıştı.

Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı geçen yıl Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından geri verilmişti.

Eski Gürcistan liderinin Ukrayna’nın siyaset sahnesine geri dönmesi, ülkede bazı kesimler tarafından kuşkuyla karşılanıyor. Zira Ukrayna liderinin Saakaşvili’ye hükümette yer alması teklifini götürmekle ‘başına iş açtığı’ yorumları yapılıyo