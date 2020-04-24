İngiltere, 4 Haziran'da koronavirüs aşısı için uluslararası zirve düzenleyecek

Raab, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Kovid-19'un hastalıkların sınır tanımadığını gösterdiğini belirtti.

A vaccine is our best defence against #coronavirus and the 🇬🇧 is playing a leading role in efforts to develop one. pic.twitter.com/AYDHeNJafu — Dominic Raab (@DominicRaab) April 24, 2020

Bu yüzden bir araya gelinmesi gerektiğini vurgulayan Raab, 4 Haziran'da sanal ortamda gerçekleştirilecek Küresel Aşı Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Raab, zirvenin gündemini, uluslararası aşı ittifakı Gavi'nin tam olarak finanse edilmesiyle bulunacak herhangi bir aşıya eşit erişim sağlanmasında Gavi'nin uzmanlık ve kapasitesinin kullanılmasının oluşturacağını bildirdi.

İngiliz Dışişleri Bakanı, Oxford Üniversitesinin potansiyel Kovid-19 aşısını dün insanlar üzerinde denemeye başladığını da hatırlattı.