Guardian: İngiltere'de bakanlar olası bir koronavirüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldı

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere'de bakanların geçen yıl bir bilgilendirme metniyle, büyük sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacak dirençli bir virüs salgınına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldıklarını ortaya koydu.

Gazeteye sızdırılan gizli belgede, hafif seyreden bir salgında bile on binlerce kişinin hayatını kaybedebileceği belirtiliyor ve hükümetin salgın ihtimaline karşı alması gereken önlemler ile bu önlemleri almaması halinde olabilecekler sıralanıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20.000'e yaklaştı. İngiltere Sağlık Hizmetleri (NHS) Medikal Direktörü Prof. Stephen Powis, "Eğer ölü sayısını 20.000'in altında tutabilirsek, bu salgında çok iyi bir sınav vermiş olacağız" demişti.

'Hem yüksek oranda bulaşıcı hem de yüksek oranda öldürücü olabilir'

Belgede yer alan hükümete yönelik öneriler arasında koruyucu ekipman stoklanması, diğer temel araç gereçleri satın alma anlaşmaları yapması, filyasyon prosedürlerini hazır hale getirmesi ve ölüm sayısında aşırı artış yaşanması durumunda atacağı adımlara yönelik bir plan hazırlaması tavsiye ediliyor.

Yurt dışındaki İngilizlere yardım etme ve onları ülkeye geri getirmeye yönelik planlar yapılması da öncelikler arasında sıralanıyor.