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    İtalya - Koronavirüs

    İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 384'e yükseldi

    © REUTERS / FLAVIO LO SCALZO
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (95)
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    İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 415 artarak 26 bin 384’e yükseldi.

    Sivil Savunma Kurumu, ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, yapılan yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısında hafta başında başlayan gerilemenin bugün de sürdüğü ve 680 düşüşle 105 bin 847’ye gerilediği bildirildi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 195 bin 351 oldu.

    Sivil Savunma verilerinde, iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 622’lik artışla 63 bin 120’ye çıktığı kaydedildi.

    Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısının 415 daha artarak 26 bin 384’e yükseldiği belirtildi. 

    Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 2 bin 173 olan sayının bugün 2 bin 102’ye gerilediği kaydedildi. 

    Sivil Savunmanın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 1 milyon 707 bin 743 test yapıldı.

    Diğer yandan, ülkede Kovid-19’la mücadelede ön cephede yer alan ancak hastalığı kaparak vefat eden doktor sayısı da 150’ye çıktı.

    Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri de virüsün zayıflatıldığını ancak halen tam olarak yenilmediğine dikkati çekerek yakın bir zamanda günlük 25 milyon maske üretme kapasitesine erişeceklerini bildirdi.

    İtalya Nazi işgalinden kurtuluşunu kutluyor

    Kovid-19 salgını dolayısıyla olağanüstü günlerden geçen İtalya’da Nazi işgalinden kurtuluşunun 75. yıl dönümü farklı şekilde kutlanıyor.

    Salgın önlemleri çerçevesinde toplu etkinliklerin yasak olduğu ülkede, 25 Nisan'da her zaman yapılan devlet töreninin aksine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, sabah saatlerinde tek başına başkentin merkezindeki Vittorio Emanuele II Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. İtalya Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Frecce-tricolori" de öğleden sonra anıt üzerinden alçak selamlama uçuşu yaparak başkent semalarını İtalyan bayrağının renklerine boyadı.

    Cumhurbaşkanı Mattarella, Kurtuluş Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 25 Nisan’ın demokrasi deneyimlerinin temeli olduğunu, İtalyan halkının birliğinin bu salgın sonrasında ayağa kalkışta ana unsur olacağını belirtti.

    Sokağa çıkma yasağının uygulandığı İtalya’da halk, öğleden sonra evlerinin balkon, teras ve pencerelerine çıkarak Nazi işgaline direnişte büyük rol oynayan partizanların marşı olarak da bilinen 'Ciao Bella' isimli İtalyan halk şarkısını söyledi.

    Başbakan 2. aşamanın detaylarını yarın açıklayabilir

    Başbakan Giuseppe Conte'nin yarın bir süredir ülke gündeminde yer alan kademeli geçişe dair kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Basına yansıyan bilgilere göre, Başbakan Conte'nin "Virüsle birlikte yaşayacağımız dönem" olarak tanımladığı 2. aşama için hem iş çevreleri hem uzmanlar hem de sendikalarla görüşmelerini sürdürüyor. Buna göre, ekonomide çarkların yeniden dönmesi için inşaat ve imalat sanayinde açılışın 27 Nisan Pazartesi'ye çekilmesinin düşünüldüğü, karantina tedbirlerinin sona ereceği 3 Mayıs'tan sonra ise 2. aşamaya ülke genelinde tüm sektörlerde geçilmesinin öngörüldüğü, ancak restoran ve kafelerin ise 18 Mayıs’ta açılmasının planlandığı belirtildi. 

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (95)
    Etiketler:
    Ölüm, Kovid-19, Koronavirüs, İtalya
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