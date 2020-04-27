Çernobil Nükleer Santrali’nin eski çalışanı bilinenin dışında iki kazayı anlattı

Çernobil Nükleer Santrali’nin eski çalışanlarından Pyotr Şavrey, Nisan 1986’da 4 numaralı reaktörde meydana gelen patlama öncesinde tesiste iki kazanın daha yaşandığını anlattı.

Çernobil Nükleer Santrali’nde o dönemde yangın güvenlik müfettişi olan Pyotr Şavrey, Ukraynalı haber sitesi Obozrevatel’e verdiği demeçte Nisan 1986’da 4 numaralı reaktörde meydana gelen patlama öncesinde tesiste iki kazanın daha yaşandığını belirtti.

Şavrey, somut tarih vermeden, “Bir keresinde yakıt yüklerken yakıt çubuğu koptu ve soğutma borusunu kırdı. O zaman büyük bir radyasyon sızıntısı oldu. Santralin bulunduğu alanın tümünde 1 metre derinliğinde toprak söküldü. Pripyat kenti yıkandı, otomobillerimize el konuldu” diye konuştu.

Santralin bazı çalışanlarında halsizlik, mide bulantısı ve kusma gibi semptomların görüldüğünü anlatan Şavrey, bu kaza sonrasında aynı ekipten klinikte yatan altı kişinin ‘peş peşe’ öldüklerini sözlerine ekledi.

İkinci kazanın birincisinden 6 ay sonra türbin ünitesinde meydana geldiğini söyleyen Şavrey, olayı şöyle aktardı:

“Yüklediğimiz rotor kırıldı, havaya uçtu ve hidrojen sızıntısı meydana geldi. O anda yakında kaynak çalışması olsaydı büyük bir patlama olacak ve santral çökecekti.”

Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 Numaralı reaktöründe 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda çevreye radyasyon yayılmasıyla, dünya tarihindeki en büyük çevre felaketi meydana gelmişti. Rusya’da yaklaşık 60 bin, Ukrayna’da 50 bin, Belarus’ta 46.5 bin kilometrekarelik alan radyasyondan etkilenmişti. Çernobil Nükleer Santrali'nin tamamı ise 2000 yılında kapatılmıştı.