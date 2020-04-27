Assange'ın bir sonraki duruşması görülmeyecek: Koronavirüs nedeniyle ertelendi

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın duruşmasının koronavirüs nedeniyle 2 Kasım'dan sonraki bir tarihe ertelendiği belirtildi.

İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın duruşması koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Savcı Vanessa Baraitser tarafından yapılan açıklamada, duruşmanın koronavirüs nedeniyle 2 Kasım'dan sonraki bir tarihte görüleceği belirtildi.

Asange'ın ABD'ye iadesinin görüşüldüğü duruşmanın bir sonraki celsesinin 18 mayıs tarihinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Assange'in avukatları ile ABD temsilcilerinin takvimler üzerinde anlaşabilmesi için davalar 4 Mayıs'a kadar tamamen askıya alındı.