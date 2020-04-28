Johnson'dan koruyucu ekipman istedikten sonra koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren doktorun oğlu: Pişman mısınız?

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusundaki Homerton Hastanesi’nde danışman ürolog olarak çalışan 53 yaşındaki Abdul Mabud Chowdhury, koronavirüs nedeniyle 8 Nisan’da yaşamını yitirdi.

Salgın sürecinde görev yapmanın güçlüklerini dile getiren Chowdhury, başta Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock olmak üzere yetkilileri defalarca kişisel koruyucu ekipmanların yetersizliği konusunda uyardı.

18 Mart’ta Facebook hesabından Boris Johnson’a hitaben açık bir mektup kaleme alan Chowdhury, “İnsanlar bizi takdir ediyor ve işimiz için selamlıyor, ki bu çok ilham verici. Ancak bu küresel felakette, uygun kişisel koruyucu ekipmanlarla kendimizi ve ailelerimizi korumak zorunda olduğumuzu söylemek isterim” dedi.

Abdul Mabud Chowdhury is one of 17 NHS medics to have lost their lives to Covid-19. https://t.co/YtKlMySkDD — Metro (@MetroUK) April 9, 2020

Doktorun yaşamını yitirmesi, ekipman eksikliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Abdul Mabud Chowdhury’nin 18 yaşındaki oğlu Intisar Chowdhury de hükümetin salgına karşı tutumunu eleştirdi.

LBC radyosunda Matt Hancock’a meydan okuyan Intisar, babasının talebinin neden görmezden gelindiğini sordu. Babasının hayatını kaybettiği 8 Nisan’dan bu yana en az 100 sağlık çalışanının da aynı kaderi paylaştığını söyleyen Intisar, “Babamın, 11 yaşındaki kız kardeşimin endişelerini yeterince ciddiye almadığın için pişman mısın?” diye sordu.

"My father would not be afraid to point out what was wrong."



Doctor Abdul Mabud Chowdhury, who had warned the PM that health worked needed more protective equipment, passed away after 15 days in hospital with #COVID19.



More on his story here: https://t.co/foTizvXKLP pic.twitter.com/KPuiWhJsxq — SkyNews (@SkyNews) April 10, 2020

‘Çok üzgün’ olduğunu söyleyerek gence yanıt veren Hancock, “Babanın söylediklerini çok, çok ciddiye alıyoruz ve yeterli koruyucu ekipman bulunduğundan emin olabilmek için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Intisar, the son of consultant Abdul Mabud Chowdhury, who died earlier this month after warning Johnson about the lack of PPE, asks Hancock to acknowledge that mistakes have been made.



Hancock squirms out of acknowledging this.#NeverForgotten💔pic.twitter.com/8cpc9qiahv — JD Black #UTFC (@_JD_Black) April 28, 2020

Matt Hancock, daha önce de “Bazı sağlık çalışanları gereğinden fazla teçhizat ve koruyucu malzeme kullanıyor olabilir” sözleriyle büyük tepki çekmişti.

Intisar Chowdhury ise, hükümetin, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerinden özür dilemesi gerektiğini söylemişti.