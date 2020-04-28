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    Johnson'dan koruyucu ekipman istedikten sonra koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren doktorun oğlu: Pişman mısınız?

    © AFP 2020 / OLI SCARFF
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (110)
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    İngiltere’de, Başbakan Boris Johnson’ın koruyucu ekipmanların yetersizliği konusunda uyardıktan sonra koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren doktorun oğlu, canlı yayında Sağlık Bakanı Matt Hancock’a “Babamın endişelerini yeterince ciddiye almadığın için pişmanlık hissediyor musun?” sözleriyle tepki gösterdi.

    İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusundaki Homerton Hastanesi’nde danışman ürolog olarak çalışan 53 yaşındaki Abdul Mabud Chowdhury, koronavirüs nedeniyle 8 Nisan’da yaşamını yitirdi.

    Salgın sürecinde görev yapmanın güçlüklerini dile getiren Chowdhury, başta Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock olmak üzere yetkilileri defalarca kişisel koruyucu ekipmanların yetersizliği konusunda uyardı.

    18 Mart’ta Facebook hesabından Boris Johnson’a hitaben açık bir mektup kaleme alan Chowdhury, “İnsanlar bizi takdir ediyor ve işimiz için selamlıyor, ki bu çok ilham verici. Ancak bu küresel felakette, uygun kişisel koruyucu ekipmanlarla kendimizi ve ailelerimizi korumak zorunda olduğumuzu söylemek isterim” dedi.

    Doktorun yaşamını yitirmesi, ekipman eksikliğini bir kez daha gündeme getirdi.

    Abdul Mabud Chowdhury’nin 18 yaşındaki oğlu Intisar Chowdhury de hükümetin salgına karşı tutumunu eleştirdi.

    LBC radyosunda Matt Hancock’a meydan okuyan Intisar, babasının talebinin neden görmezden gelindiğini sordu. Babasının hayatını kaybettiği 8 Nisan’dan bu yana en az 100 sağlık çalışanının da aynı kaderi paylaştığını söyleyen Intisar, “Babamın, 11 yaşındaki kız kardeşimin endişelerini yeterince ciddiye almadığın için pişman mısın?” diye sordu.

    ‘Çok üzgün’ olduğunu söyleyerek gence yanıt veren Hancock, “Babanın söylediklerini çok, çok ciddiye alıyoruz ve yeterli koruyucu ekipman bulunduğundan emin olabilmek için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

    Matt Hancock, daha önce de “Bazı sağlık çalışanları gereğinden fazla teçhizat ve koruyucu malzeme kullanıyor olabilir” sözleriyle büyük tepki çekmişti.

    Intisar Chowdhury ise, hükümetin, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerinden özür dilemesi gerektiğini söylemişti.

    © REUTERS / JASON CAIRNDUFF
    İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybeden kilit görevdeki çalışanlar için bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi.
    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (110)
    Etiketler:
    Intisar Chowdhury, Abdul Mabud Chowdhury, Sağlık çalışanı, Doktor, Koruyucu ekipman, İngiltere, Koronavirüs, Matt Hancock, Boris Johnson
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