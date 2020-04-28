İtalya'da koronavirüs vakalarının sayısı 200 bini geçti

Ülkede bir günde kaydedilen can kaybı sayısı geçen Pazar günü 260 ile son 6 haftanın en düşük seviyesine gerilemişti. Ancak son 2 günde can kaybı sayısı arttı. Dün de 333 kişi hayatını kaybetmişti.

Toplam vaka sayısı da bir günde 2 bin 91 artışla 201 bin 505 oldu.

Bugüne kadar tespit edilen bu vakalardan 68 bin 941’i iyileşti. Son bir günde iyileşenlerin sayısı 2317 ile yeni vaka sayısını geçti.

Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı ise bin 863.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 274 bin 871 kişiye, toplamda 1 milyon 846 bin 934 test yapıldı.

İtalya’da salgına karşı 10 Mart’tan bu yana uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin 4 Mayıs’tan itibaren kısmen ve kademeli olarak gevşetilmesi planlanıyor.