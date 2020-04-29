Ukrayna medyası: Hükümet, Saakaşvili’ye başbakan yardımcılığı teklifini geri çekti

Ukrayna hükümetinin, eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili’nin başbakan yardımcısı olarak görevlendirilmesi için ülke parlamentosu Yüksek Rada’ya sunduğu teklifi geri çektiği ileri sürüldü.

Ukrayna haber portalı Censor.net’in genel yayın yönetmeni Yuriy Butusov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlar Kabinesi, Mihail Saakaşvili’nin reformlardan sorumlu başbakan yardımcılığı görevine atama teklifini Yüksek Rada’dan geri çekti” ifadesine yer verdi.

Saakaşvili’nin çevresinden bazı kaynaklar bu haberi doğruladı.

Hükümetin Saakaşvili’nin atanmasına destek verecek yeterli sayıda milletvekili toplayamadığını iddia eden Ukraynalı gazeteci, iktidardaki partide, 248 milletvekilinden sadece 100 kadarının oy vermeye hazır olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Bunun nedeni olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Saakaşvili’yi destekleyecek aleni konuşma yapmama kararı gösterildi.

Butusov, şimdi hükümetin Saakaşvili’yi Odessa Belediye Başkanlığı seçimlerine aday olarak sokma niyetinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Gürcistan, Kiev'deki büyükelçiyi geri çekmekle tehdit etmişti

Daha önce Saakaşvili, Zelenskiy’in kendisine Ukrayna’nın reformdan sorumlu başbakanı olma görevini teklif ettiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Gürcistan yönetimi, atamanın gerçekleşmesi durumunda Kiev’deki büyükelçiyi geri çekmekle tehdit etmişti.