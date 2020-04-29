İspanya’da bir çocuğa aynı anda 6 organ birden nakledildi

Europa Press’in aktardığına göre, İspanya’nın başkenti Madrid’deki Hospital La Paz hastanesinde geçen şubat ayında bir erkek çocuğuna aynı anda mide, karaciğer, on iki parmak bağırsağı, ince bağırsak, kalın bağırsak parçaları ve pankreas nakli yapıldı. Çocuk geçen cuma günü hastaneden taburcu edildi.

Barselonalı Vicrot’un 3 yıl boyunca organ nakli listesinde beklediği ifade edilen haberde, tüm bu süre içinde günde 18 saat parenteral beslenme cihazına bağlanmak zorunda kaldı.

Çocuğun annesi, gebeliğin 27. haftasında, bebeğinin sağlık sorunları olduğunu öğrendi. Anne, “Ultrasondan sonra bana çocuğun gastroşizis (bazı organların karnın dışında yer alma durumu) olduğu söylendi” diye anlattı.

Hastanenin Bağırsak Nakli Birimi Başkanı Esther Ramos, her şeye rağmen Victor’un gelişiminin kusursuz olduğunu belirterek, “Yoğun bakım ünitesinde çok kısa süre kaldı ve ameliyattan iki ay sonra taburcu oldu” diye açıkladı.