Norveçli iş adamı gözaltına alındı: Kaçırıldığını söylediği eşini öldürmüş olabilir

Norveç'te polis ülkenin en zengin iş adamlarından Tom Hagen'i bundan 18 ay önce ortadan kaybolan eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına aldı.

Polis yetkilileri, emlak ve enerji şirketleri sahibi 70 yaşındaki işadamının "cinayet işlemek veya başka biriyle cinayet planlamak" şüphesiyle gözaltına alındığını ve 4 hafta sonra mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Tom Hagen'in eşi Anne-Elisabeth Hagen bundan 18 ay önce ortadan kaybolmuş, polis soruşturması başlangıçta 68 yaşındaki kadının kaçırıldığı iddiaları üzerinde yoğunlaşmıştı.

Norveç polisi şimdi Anne-Elisabeth Hagen'i kaçırdığı öne sürülen kişilerin 2018 yılındaki fidye taleplerinin muhtemelen sahte olduğunu, kadının büyük olasılıkla öldürülmüş olduğunu düşünüyor.

Norveç medyası iş adamının bugün Oslo'nun doğusundaki evinden işe giderken polisler tarafından gözaltına alındığını yazdı.