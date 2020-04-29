Almanya ekonomisinde İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük resesyon bekleniyor

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ekonomide bu yıl yüzde 6,3 daralma ile İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük resesyonu beklediklerini kaydetti.

Koronavirüsün küresel olarak yayılması nedeniyle dünya ekonomileri de zor durumda. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da da beklentiler oldukça olumsuz.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) bu yıl yüzde 6,3 küçülmesini öngördüklerini kaydetti. Bakan koronavirüsün ülke ekonomisini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sokabileceğini söyledi.

"Koronavirüs salgınının etkileri ekonomimizi 10 yıl ardarda büyümeden sonra resesyona itecek" şeklinde konuşan Bakan Altmaier hükümetin 2021 yılında bir toparlanma beklediğini kaydetti. Bakan ikinci çeyrekte ekonomide dip noktaya ulaşılacağını ve ikinci yarıda toparlanmanın başlamasını beklediklerini söyledi.

Hükümetin büyüme beklentilerini düşürdüğünü açıklayan Bakan Altmaier Ocak ayındaki yüzde 1,1 beklentisinin yüzde 6,3 küçülme olarak revize edildiğini kaydetti. Bakan 2021 yılında yüzde 5,2 büyüme ile toparlanma beklediklerini ve ekonominin 2022 yılında koronavirüs salgını öncesi durumuna dönmesini beklediklerini söyledi. Almanya ekonomisi 2009 küresel finans krizi sırasında yüzde 5,7 küçülmüştü. Takip eden yıllarda toparlanma ile ekonomi büyümüştü. 2019 yılında resesyon ihtimali konuşlulmaya başlanmış ancak ekonomi yüzde 0,6 büyümüştü. Bu nedenle 2020 büyüme beklentisi yüzde 1,1 olarak belirlenmişti.