Çekya’da son 500 yılın en büyük kuraklığı

Çekya genelinde su eksikliğinin yüzde 60’a vardığını, bazı bölgelerde bu rakamın daha da büyük olduğunu söyleyen Çekya Çevre Bakanı Richard Brabec, nedenin bir yıl içinde en düşük seviyeyi gören yağmurların yanı sıra, sürekli yükselen hava sıcaklığının olduğunu belirterek, “Halihazırda Çekya’da, 20 yıl önce güneyde, misal Hırvatistan’da olan hava sıcaklığı var. Bu durum felaket olarak nitelendirilebilir, çünkü mevcut kuraklık son 500 yılın en büyüğü” dedi.

Kuraklıkların genelde Mayıs sonları – Haziran başlarında kendini göstermeye başladığını hatırlatan bakan, “Ama dağların tepelerini saymazsak son kış mevsimi neredeyse karsız geçti. Bu yüzden Mart ortalarından başlayarak tarım çalışanları alarm çalmaya başladı, çünkü hasadın geleceği için çok tedirginler” ifadesini kullandı.

Çekya’da kuraklık yüzünden yerleşim birimlerinde su tüketimi sınırlandırıldı. Bazı bölgelerde, borudan gelen suyun bahçe sulamada ve havuzlarda kullanılması yasaklandı. Tarlalara su ulaştırmak için özel kanallar inşa ediliyor.

Brabec bazı büyük nehirlerdeki su seviyesinin iki kat düştüğünü, birçok küçük nehrin de kuruduğunu bildirdi.